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Lunes 11 de mayo de 2026

Gaza Colgante alcanza 22% de avance; continúan trabajos de cimentación y estructura

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Rivas, informó que la construcción de la Gaza Colgante registra un avance físico del 22 por ciento y actualmente se mantiene en una etapa activa de desarrollo enfocada en cimentación, infraestructura hidráulica y armado estructural.

El funcionario detalló que en el área hidráulica ya fueron instalados aproximadamente 360 metros de tubería de 36 pulgadas, trabajos que permitirán garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y servicios en la zona intervenida.

En materia estructural, explicó que continúan las excavaciones, el armado de acero y el colado de zapatas y dentellones, además del suministro de más de 300 toneladas de acero utilizadas principalmente en cimentaciones y elementos de soporte.

Rivas agregó que, de manera paralela, también se trabaja en taller en la fabricación de piezas metálicas que formarán parte de la superestructura, lo que permite desarrollar procesos simultáneos y optimizar los tiempos de ejecución de la obra.

El director de Obras Públicas señaló que en las próximas semanas se reforzarán las labores en puntos clave del proyecto para mantener el ritmo de avance y consolidar las siguientes etapas de construcción.

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