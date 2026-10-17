Gaza Teófilo Borunda–Juventud alcanza 44% de avance; preparan montaje del lado sur

Viernes 30 de octubre de 2026

La construcción de la gaza que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud registra un avance aproximado del 44 por ciento, informó el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas.

Luego de concluir la colocación de las estructuras correspondientes al lado norte, los trabajos se trasladarán al cajón del río para iniciar el montaje de los elementos que conformarán la parte sur del puente.

Rivas explicó que esta nueva etapa se extenderá durante varias semanas y no requerirá implementar nuevos desvíos viales, por lo que los trabajos podrán continuar sin generar cierres adicionales a los actualmente establecidos.

Posteriormente se procederá al cierre de la parte superior de la gaza, una de las maniobras más importantes del proyecto, para la cual será necesaria una megagrúa que permitirá colocar el arco de la estructura.

La maquinaria comenzaría a llegar a la ciudad en un plazo de entre siete y 10 días, mientras que su armado requerirá aproximadamente cinco días antes de iniciar las maniobras.

Este fin de semana también serán retiradas las grúas de gran tonelaje instaladas sobre la avenida Teófilo Borunda, utilizadas para el montaje de estructuras con un peso superior a las 280 toneladas.

Con estas acciones, la obra entrará en una nueva fase de montaje para avanzar en la conexión vial entre Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud.