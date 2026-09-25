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Viernes 25 de septiembre de 2026

Gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud alcanza 40% de avance

La Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud registra un avance del 40 por ciento, informó el presidente municipal Marco Bonilla durante un recorrido de supervisión realizado la madrugada de este viernes.

Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de las estructuras que sostendrán el arco de acero de la gaza atirantada, para lo cual se preparan piezas de aproximadamente 35 metros de longitud.

En el sitio ya se encuentra la estructura correspondiente al soporte norte, con un peso aproximado de 230 toneladas, cuya colocación sobre las bases de concreto está programada para este sábado. El soporte sur, de dimensiones similares, fue instalado previamente.

Bonilla explicó que las maniobras de mayor complejidad se realizan principalmente durante la noche y madrugada, con el objetivo de reducir las afectaciones a la circulación y permitir el traslado seguro de las estructuras de gran tamaño.

Debido a la ejecución de la obra, permanecen fuera de servicio dos carriles en sentido Centro-Reliz, por lo que el alcalde pidió a los automovilistas respetar la señalización preventiva y utilizar las rutas alternas habilitadas en la zona.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura vial de la capital y busca mejorar la conexión entre la avenida Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

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