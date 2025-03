Genera debate propuesta de corridas de toros sin violencia en la Cdmx

Martes 18 de marzo de 2025

México.- La iniciativa para establecer corridas de toros sin violencia se discute este martes ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. Activistas por los derechos de los animales la consideran un gran paso hacia el camino de la extinción total de estos espectáculos en la capital, mientras que el sector taurino llamó a un diálogo e incluso alertó sobre pérdida de empleos.

Originalmente, la iniciativa ciudadana que dio pie a la discusión legislativa buscó la prohibición total de las corridas de toros en la Ciudad de México. Sin embargo, fue modificada con base en una propuesta anunciada por la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, que planteó un “espectáculo taurino libre de violencia”.

Tras ser avalado por unanimidad el pasado viernes por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativa Ciudadana del Congreso local, el dictamen será discutido este martes 18 de marzo ante el Pleno del mismo.

¿Qué establece el dictamen sobre las corridas de toros?

El dictamen de la iniciativa ciudadana, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, propone la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, festivales taurinos y tientas, en las que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del evento.

La propuesta se basa en modificaciones y adiciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal, y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, ambas de la Ciudad de México. Sus puntos clave sobre las corridas de toros son:

En los espectáculos taurinos sin violencia se prohíben las lesiones dentro y fuera del evento, así como la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Además, se debe garantizar la protección de su integridad física.

Se deben proteger los cuernos del toro y/o novillo para prevenir lesiones a otros animales o personas.

Al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o novillo deberá ser devuelto a la ganadería.

Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lesiones o la muerte del toro o novillo, como la puya, banderillas, estoque, descabellos y puntillas. Solo se puede utilizar el capote y la muleta.

El tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo taurino sin violencia será de 10 minutos, con un límite de 6 ejemplares por evento.

La multa será de 2000 a 3000 veces la unidad de medida y actualización vigente, es decir, de 226 mil 280 pesos a 339 mil 420 pesos por cada animal lesionado o muerto.

Una sensación “agridulce” para activistas

De acuerdo con Sofía Morín, activista por los derechos de los animales e integrante de Cultura Sin Tortura, la iniciativa ciudadana inicial que buscaba la prohibición total de las corridas de toros —respaldada por más de 27 mil firmas y de la cual es promotora—, surgió del colectivo mencionado.

Posteriormente, se unió Movimiento México Sin Toreo, una alianza conformada por 82 organizaciones de protección animal en el país, a la cual también pertenece Cultura Sin Tortura.

La activista señaló que aunque el dictamen de la iniciativa ciudadana con modificaciones fue avalado en comisiones, la sensación es “agridulce”, ya que originalmente se buscaba la prohibición total. No obstante, consideró que esto es un gran avance.

“Intentamos ver el lado positivo en el sentido de decir, bueno, es un gran paso, sí, es un gran paso y los que conocemos de tauromaquia sabemos que la práctica se va a terminar. Entonces, es una división de opiniones, pero sí te puedo decir que la mayoría no está conforme con la regulación, porque crecimos gritando abolición, prohibición”, indicó Sofía Morín a El Sabueso.

Desde su perspectiva, con los nuevos principios, las corridas de toros se van a acabar, porque ningún taurino querrá hacer una corrida sin sangre y ningún aficionado asistirá a espectáculos con estas modificaciones.

A través de un comunicado, Cultura Sin Tortura reiteró su compromiso con la prohibición e indicó que los animales no son entretenimiento, pero reconoció que la iniciativa representa un gran avance.

Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis México, organización que también integra México Sin Toreo, coincidió con Sofía Morín en que se da un paso importante.

“Yo creo que es un espectáculo libre de sangre y muerte, y es un paso gigante, gigante, hacia el camino de la extinción total de estos espectáculos (…) Te respondo en función de las declaraciones de los aficionados, empresarios y promotores taurinos, porque ellos ya han fijado una postura en que no aceptan esta regulación”, expresó Arturo Berlanga a este medio.

El 13 de marzo, la mandataria capitalina Clara Brugada manifestó que entabló un diálogo con los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, organizaciones de protección animal, promotores de la tauromaquia y otros sectores interesados, con el fin de construir una propuesta legislativa que proteja tanto a los animales como al empleo.

De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, del 17 al 24 de febrero se llevó a cabo un parlamento abierto en materia de tauromaquia, respecto a la iniciativa ciudadana inicial, con la participación de personas interesadas en el tema.

“Espectáculo inviable y una prohibición disfrazada”

Luego del anuncio de la mandataria capitalina, empresarios e integrantes de asociaciones a favor de la tauromaquia expresaron en conferencia de prensa su sorpresa ante la propuesta de Clara Brugada de realizar corridas de toros sin violencia. Aseguraron que no contaban con información y no fueron consultados sobre el tema, y solicitaron ser convocados a mesas de trabajo para negociar y llegar a una conclusión conveniente.

La Plaza México emitió un comunicado el 14 de marzo en el que llamó a un diálogo con las partes involucradas en el sector, ya que, aseguró, sus voces no fueron escuchadas ni consultadas por el gobierno capitalino. Además, sostuvo que la propuesta significa la antesala de su desaparición.

“La prohibición de elementos fundamentales de la corrida de toros, como la suerte suprema y el uso de instrumentos tradicionales, desvirtúa por completo su esencia y va contra el corazón y principios de esta tradición. Al eliminar estos aspectos, las corridas se transforman en un evento ajeno a su verdadera naturaleza, lo que significa la antesala de su desaparición desde otra perspectiva”, se lee en el comunicado.

Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista y presidente del comité jurídico de la asociación Tauromaquia Mexicana, dijo a El Sabueso que es una iniciativa que hace el “espectáculo inviable” y que es una “prohibición disfrazada”.

Consideró que es una propuesta que tomó por sorpresa a todos los sectores, incluidos animalistas que querían prohibir por completo las corridas, y a pueblos y barrios originarios. Raúl Pérez Johnston agregó además que no han tenido un debate lo suficientemente amplío.

“La realidad es que la propuesta como viene no es tauromaquia. Es un tema que pone en peligro un importante número de fuentes de empleo y no cumpliría la finalidad que se está buscando, que es esta de llegar a un aparente compromiso para preservar la actividad cultural y las fuentes de empleo, eso no se lograría”, señaló el abogado constitucionalista.