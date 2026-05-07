Generará frente frío 49 viento fuerte, tolvaneras y lluvias en la entidad

Jueves 7 de mayo de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío 49, que se mantiene en calidad de estacionario en la zona norte de la entidad generará viento fuerte y lluvia durante las próximas 48 horas en gran parte del territorio chihuahuense.

Para el transcurso de hoy se esperan vientos de gran intensidad que podrían superar los 65 kilómetros por hora (km/h) en Carichí, Guachochi, Balleza y Delicias; en la capital y Ciudad Juárez, las ráfagas oscilarán entre los 45 y 55 km/h.

Este viernes se pronostican ráfagas de hasta 55 km/h en la ciudad Chihuahua, Julimes, Camargo y en la región sur del estado. Se espera la formación de tolvaneras en Santa Bárbara, Allende y Coronado, así como en los tramos Chihuahua-Sueco y Parral-Jiménez.

En la zona norte se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, particularmente en Ojinaga, Juárez, Ascensión, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Ante las condiciones de viento, la dependencia exhortó a la población a evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser proyectados, protegerse ante los cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños y adultos mayores.

Al conducir por carretera, hacerlo con baja velocidad y en caso de tormenta eléctrica o granizo, buscar refugio seguro y evitar colocarse cerca de estructuras metálicas.

– Temperaturas máximas (grados centígrados) para el jueves 7: Chihuahua 32°C, Juárez 29°C, Janos 28°C, Madera 22°C, Temósachic 24°C, Cuauhtémoc 25°C, Ojinaga 32°C, Delicias 32°C, Camargo 31°C, Jiménez 30°C, Parral 28°C, Bocoyna 20°C, Chínipas 35°C, Guachochi 21°C y Balleza 20°C

– Temperaturas para el viernes 8 (máximas/mínimas): Chihuahua 30/14, Juárez 31/17, Janos 30/13, Madera 24/3, Temósachic 26/1, Cuauhtémoc 24/6, Ojinaga 32/16, Delicias 31/15, Camargo 32/15, Jiménez 32/15, Parral 29/11, Bocoyna 22/-1, Chínipas 37/15, Guachochi 22/1 y Balleza 21/-1