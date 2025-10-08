México

Gerardo Fernández Noroña viaja en jet privado y genera críticas en redes

México.— El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue captado este fin de semana viajando en un jet privado de lujo durante una gira por el estado de Coahuila, lo que desató críticas en redes sociales debido al elevado costo del transporte.

De acuerdo con una publicación del diario Reforma, el legislador utilizó un avión Socata TBM-850, una aeronave monomotor de alto rendimiento cuyo costo de renta ronda los 2 mil dólares por hora de vuelo, es decir, poco más de 36 mil pesos mexicanos.

Según estimaciones, el gasto total por concepto de vuelo y hospedaje habría ascendido a alrededor de 280 mil pesos, una cifra que supera el ingreso mensual neto del senador, el cual es de aproximadamente 188 mil pesos.

Sin explicación oficial

Hasta el momento, Fernández Noroña no ha emitido una declaración pública para explicar el origen o el financiamiento del viaje. En redes sociales, usuarios y críticos han cuestionado la congruencia del legislador con los principios de austeridad que promueve su partido.

El hecho ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los gastos de los funcionarios públicos, particularmente aquellos pertenecientes a la llamada "Cuarta Transformación", cuyos representantes suelen abanderar discursos de moderación y transparencia en el uso de recursos.

Se espera que en los próximos días el senador aclare las circunstancias del viaje y si los costos fueron cubiertos con recursos propios, partidistas o por terceros.

