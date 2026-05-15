Gerardo Mérida Sánchez ya aparece en registro de detenidos de Estados Unidos

Viernes 15 de mayo de 2026

Luego de que se confirmara la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, su nombre ya figura en el registro oficial de personas detenidas en Estados Unidos.

De acuerdo con la base de datos estadounidense, Mérida Sánchez aparece con el número de registro 62685-512 y se indica que actualmente se encuentra recluido en Brooklyn.

La detención ocurrió tras su ingreso a territorio estadounidense por Garita de Nogales, luego de haber salido de Hermosillo, según informó previamente el Gabinete de Seguridad de México.

El pasado 29 de abril, el nombre del exfuncionario apareció junto al del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios, en una lista difundida por autoridades estadounidenses donde presuntamente se les vinculó con el grupo criminal de Los Chapitos.

Autoridades de Estados Unidos señalan que Mérida Sánchez enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense, además de posesión y uso de armamento de alto poder y dispositivos destructivos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su situación jurídica.