Martes 11 de noviembre de 2025

Gestiona Estado vacantes laborales y prácticas profesionales para sectores vulnerables

Con el propósito de fortalecer la inclusión productiva de los sectores vulnerables, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común SDHyBC, gestionó nuevas vacantes laborales dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores.

Para esta semana, en la capital del estado se encuentran disponibles diversos puestos para personas con formación en Derecho, Ingeniería en Sistemas y Diseño Gráfico.

En Ciudad Juárez se ofrece la oportunidad de realizar prácticas profesionales a jóvenes que cursen los últimos semestres de las carreras de Ingeniería Automotriz, Industrial, en Manufactura, Mecatrónica, Logística o Mecánica.

De igual manera, se solicita la participación de adultos mayores de 60 a 69 años interesados en integrarse como empacadores voluntarios en supermercados de los municipios de Delicias, Meoqui y Parral.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que desde la dependencia que encabeza, se trabaja de manera permanente para generar condiciones que impulsen el desarrollo integral de todos los sectores sociales.

Informó que las personas interesadas en recibir orientación, acompañamiento o información sobre cómo integrarse a una plantilla laboral, pueden comunicarse con el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17921.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

