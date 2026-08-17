Gestiona SSPE con Estados Unidos donación de drones y tecnología antidrones

Lunes 17 de agosto de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene gestiones con autoridades de Estados Unidos para obtener mediante donación drones y equipos antidrones, tecnología que permitiría fortalecer las labores de vigilancia y la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad en Chihuahua.

El titular de la dependencia, Gilberto Loya, informó que las conversaciones se realizan a través de la representación consular y distintas agencias estadounidenses, entre ellas la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

De acuerdo con el secretario, este tipo de equipamiento resultaría particularmente útil para las operaciones de seguridad en la Sierra y la zona fronteriza, donde las condiciones geográficas representan mayores retos para la vigilancia y el despliegue de elementos.

Los drones permitirían ampliar la capacidad de observación y seguimiento en zonas de difícil acceso, mientras que los sistemas antidrones reforzarían las herramientas tecnológicas disponibles para las corporaciones estatales.

Loya explicó que actualmente se trabaja en determinar las necesidades específicas de equipamiento y en establecer los mecanismos mediante los cuales podría concretarse la colaboración con el Gobierno estadounidense.

La posible incorporación de estos equipos forma parte de la estrategia de la SSPE para fortalecer el uso de tecnología en las tareas de seguridad pública y mejorar la capacidad de vigilancia y respuesta de las autoridades estatales.

Hasta el momento, las gestiones continúan y no se ha informado una fecha para la posible entrega del equipo.