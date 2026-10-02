Gilberto Mora visitará Juárez con Xolos para enfrentar a Bravos

Viernes 2 de octubre de 2026

Ciudad Juárez.- El joven futbolista mexicano Gilberto Mora estará en Ciudad Juárez el próximo sábado 10 de octubre, cuando los Xolos de Tijuana enfrenten a los Bravos de FC Juárez en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Benito Juárez.

El mediocampista de 17 años atraviesa un momento destacado tanto con su club como con la Selección Mexicana. Recientemente marcó el gol del empate 1-1 del representativo nacional ante Colombia, en un encuentro amistoso disputado en Baltimore, Maryland.

Con Tijuana, Mora ha participado en siete partidos durante el presente torneo, seis de ellos como titular, y suma cinco anotaciones en 496 minutos de juego.

El encuentro en Juárez también tendrá como atractivo el enfrentamiento entre Mora y Denzell García, jugador de los Bravos y compañero suyo en la Selección Mexicana.

Xolos llegará al partido ubicado en la octava posición de la tabla general con 14 puntos, mientras que FC Juárez buscará recuperarse después de caer 2-1 ante León y sumar su segunda victoria del torneo.

El duelo está programado para el 10 de octubre en el Estadio Benito Juárez, donde la presencia de Mora será uno de los principales atractivos de la jornada.