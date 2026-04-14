Gobernación destaca acciones sociales en Chihuahua; inauguran espacios comunitarios en Juárez

Martes 14 de abril de 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este martes los avances y acciones implementadas por el Gobierno Federal para atender problemáticas sociales mediante estrategias de prevención y fortalecimiento del desarrollo comunitario.

Durante su informe, destacó el caso de Ciudad Juárez, donde en el último mes fueron inaugurados tres parques, un centro comunitario y un campo de fútbol, como parte de los esfuerzos por generar espacios de convivencia y reconstrucción del tejido social.

Asimismo, la funcionaria señaló que en el estado de Chihuahua se han llevado a cabo 67 “Mesas para la Paz”, mecanismos de diálogo que buscan acercar a las autoridades con la ciudadanía para atender de manera directa sus necesidades y problemáticas.

Rodríguez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en la prevención, la participación social y la recuperación de espacios públicos como herramientas clave para mejorar la seguridad y el bienestar de la población.