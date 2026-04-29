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Miércoles 29 de abril de 2026

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por su presunta relación con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento judicial, los señalados habrían participado en una red de protección política y operativa para facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los implicados también se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de exfuncionarios de seguridad y administración estatal.

Las acusaciones incluyen delitos como conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y vínculos con organizaciones criminales, cargos que en varios casos podrían derivar en penas de cadena perpetua bajo la legislación estadounidense.

El fiscal estadounidense Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tal nivel de alcance sin la presunta colaboración de funcionarios públicos, y advirtió que estos procesos buscan enviar un mensaje claro contra la corrupción vinculada al crimen organizado.

Este caso forma parte de una serie de investigaciones iniciadas desde 2023 contra integrantes de dicho grupo criminal, en el marco de la estrategia de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas a gran escala.

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