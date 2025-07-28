Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional

Lunes 8 de septiembre de 2025

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión de alto nivel en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, para abordar temas relacionados con la seguridad en la entidad.

La mandataria estatal estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional como parte de la estrategia coordinada entre el gobierno estatal y las fuerzas armadas para fortalecer la seguridad en Chihuahua.

Aunque no se detallaron públicamente los temas tratados, se prevé que la reunión giró en torno a acciones conjuntas para el combate al crimen organizado, reforzamiento de operativos en zonas prioritarias y coordinación interinstitucional entre las corporaciones federales y estatales.

Horas antes, la gobernadora encabezó en Palacio de Gobierno la sesión diaria de la Mesa para la Construcción de la Paz, en la que también participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, enfocadas en el análisis de los índices delictivos y estrategias de intervención en municipios con mayor incidencia.