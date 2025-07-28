Chihuahua

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión de alto nivel en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, para abordar temas relacionados con la seguridad en la entidad.

La mandataria estatal estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional como parte de la estrategia coordinada entre el gobierno estatal y las fuerzas armadas para fortalecer la seguridad en Chihuahua.

Aunque no se detallaron públicamente los temas tratados, se prevé que la reunión giró en torno a acciones conjuntas para el combate al crimen organizado, reforzamiento de operativos en zonas prioritarias y coordinación interinstitucional entre las corporaciones federales y estatales.

Horas antes, la gobernadora encabezó en Palacio de Gobierno la sesión diaria de la Mesa para la Construcción de la Paz, en la que también participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, enfocadas en el análisis de los índices delictivos y estrategias de intervención en municipios con mayor incidencia.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua
Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros
PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura
Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania
Trump pide orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera
Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil

Municipios

Más Noticias

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales
Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva
Se desploma avioneta en Santa Teresa; un hombre resulta gravemente herido