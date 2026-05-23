Gobernadora acudirá a comparecer ante la FGR tras recibir citatorio

Sábado 23 de mayo de 2026

La gobernadora del estado recibió este sábado un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana.

El documento fue entregado en Palacio de Gobierno por elementos de la FGR y recibido formalmente por el consejero jurídico del Ejecutivo estatal.

Al ser abordada por medios de comunicación mientras descendía por las escaleras de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal confirmó la recepción del citatorio y aseguró que acudirá a la comparecencia, pese a contar con fuero constitucional.

“Siempre he dado la cara”, expresó la gobernadora al referirse al requerimiento de la autoridad federal, reiterando su disposición para atender cualquier solicitud dentro del marco legal.

Asimismo, señaló que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha sido citado a comparecer, mientras que ella sí recibió el llamado de la Fiscalía, situación que destacó durante sus declaraciones.

La mandataria estatal sostuvo que se presentará en la fecha y hora establecidas para atender el requerimiento de la FGR, reafirmando su postura de colaboración con las autoridades competentes.