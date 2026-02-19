Gobernadora de Chihuahua cuestiona posible regreso de Marx Arriaga a la UACJ

Jueves 19 de febrero de 2026

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, expresó reservas ante la posibilidad de que Marx Arriaga Navarro retome actividades docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y consideró que, en todo caso, su reincorporación debería limitarse al ámbito de la investigación.

“¿Cómo crees?”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el tema a su llegada al Palacio de Gobierno. Campos Galván manifestó extrañeza ante el eventual retorno del exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la cátedra universitaria, luego de la polémica que marcó su salida del ámbito federal.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que Arriaga Navarro podría aportar desde el terreno académico como investigador, pero marcó una diferencia respecto a impartir clases frente a grupo en la universidad pública fronteriza. La discusión surge debido a que el académico cuenta con una plaza en la UACJ y actualmente se encuentra con licencia sin goce de sueldo.

Antecedentes de la controversia

Arriaga Navarro encabezó la Dirección General de Materiales Educativos durante el rediseño de los nuevos libros de texto gratuitos a nivel nacional. El proceso generó críticas de especialistas, organizaciones civiles y gobiernos estatales, que señalaron presuntos errores metodológicos, inconsistencias pedagógicas y falta de consulta amplia.

En Chihuahua, el debate escaló a instancias legales y administrativas, luego de que autoridades estatales manifestaran reservas sobre la distribución de los materiales al inicio del ciclo escolar correspondiente.

Tras su salida del cargo federal, Arriaga Navarro permaneció alrededor de 100 horas en oficinas ubicadas en avenida Universidad 1200, donde realizó transmisiones en vivo y denunció presiones políticas. La movilización concluyó después de que obtuvo 105 plazas para colaboradores que laboraban bajo el esquema de honorarios.

Autonomía universitaria

El secretario de Educación y Deporte del Estado, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, informó que la dependencia estatal tiene conocimiento de la licencia sin goce de sueldo del académico y precisó que, al concluir su vigencia, corresponderá a la UACJ determinar si procede su reincorporación, siempre que el interesado manifieste su intención de regresar.

Gutiérrez Dávila subrayó que la discusión sobre perfiles académicos compete a las universidades en el ejercicio de su autonomía, mientras que la Secretaría mantiene coordinación con la autoridad federal respecto al uso de materiales educativos distribuidos a nivel nacional.

Hasta el momento, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los términos en que podría concretarse el regreso de Arriaga Navarro, ya sea a actividades docentes o de investigación.