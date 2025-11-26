El Estado

Gobernadora se reúne con empresarios para analizar proyectos industriales y viales en la capital

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión de trabajo con una comitiva de empresarios para analizar proyectos estratégicos orientados al desarrollo industrial y la modernización vial en la ciudad de Chihuahua.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración de Grupo Ruba, Luis Enrique Terrazas Seyffet. También participaron el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; el fundador y CEO de Tracende, Daniel Gutiérrez; el inversionista Eduardo Cortina y el coordinador de Gabinete, Jesús Carrillo.

Durante la reunión, los empresarios y la mandataria estatal exploraron la posibilidad de impulsar la creación de un nuevo complejo industrial en la capital, proyectado para fortalecer la competitividad económica y atraer nuevas inversiones.

Asimismo, presentaron el diseño de la prolongación del periférico Francisco R. Almada, infraestructura que busca mejorar la movilidad y facilitar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

La gobernadora Campos Galván se comprometió a dar seguimiento a ambos planes, resaltando que estas iniciativas forman parte de la visión de crecimiento y modernización para Chihuahua.

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza

