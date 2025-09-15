Gobierno Federal Endurece Medidas Contra la Evasión Fiscal: SAT Tendrá Nuevas Facultades

Lunes 15 de septiembre de 2025

A través de una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación, contenidas en el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal busca cerrar aún más el cerco contra la evasión fiscal cometida por personas morales, otorgando nuevas y más amplias facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La iniciativa plantea reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones fiscales, con el objetivo de combatir el uso de comprobantes fiscales falsos, los cuales —según la Secretaría de Hacienda— generan un grave daño al erario público y fomentan esquemas de simulación que contaminan al resto del sistema tributario.

Entre las propuestas más relevantes, se encuentra la facultad del SAT para negar o cancelar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales que estén vinculadas, o que hayan sido identificadas, como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).

“Dichas conductas, en ocasiones, son detectadas en un nivel muy avanzado del daño que han generado al fisco federal y de la contaminación fiscal que en otros contribuyentes pueden alentar”, señala el documento.

Las autoridades fiscales sostienen que, si bien se han logrado avances en el combate a las facturas apócrifas, los esquemas de evasión se han vuelto más sofisticados. Por ello, buscan atacar el problema desde su origen: la inscripción misma en el RFC.

Nuevas facultades y sanciones

El SAT podrá negar la inscripción en el RFC si detecta que el representante legal, socios, accionistas u otros integrantes de una empresa han participado en esquemas de facturación falsa o tienen antecedentes de créditos fiscales no solventados.

Asimismo, se contempla la suspensión de la facturación desde el inicio del procedimiento contra emisores de comprobantes fiscales presuntamente falsos, y se propone establecer visitas domiciliarias con plazos abreviados como parte de las nuevas herramientas de fiscalización.

Estas medidas buscan impedir que personas físicas o morales que han sido sancionadas en el pasado por prácticas indebidas, vuelvan a operar mediante otras razones sociales o estructuras corporativas para seguir evadiendo al fisco.

Impacto y reacción esperada

Aunque el documento no detalla cifras sobre la magnitud de la evasión relacionada con EFOS y EDOS, expertos estiman que este tipo de prácticas ha representado pérdidas millonarias para el erario en los últimos años.

Las reformas están sujetas a discusión y eventual aprobación en el Congreso de la Unión, como parte del análisis del Paquete Económico 2026.