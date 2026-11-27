Viernes 27 de noviembre de 2026

El Gobierno Federal publicó este viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que establece las bases para eliminar gradualmente el uso de dinero en efectivo en gasolineras y casetas de cobro de todo el país.

La medida, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como fundamento la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Con la implementación de este esquema, los establecimientos y operadores podrán recibir pagos mediante:

– Tarjetas de crédito y débito.

– Transferencias electrónicas.

– Pagos sin contacto (NFC).

– Códigos QR.

– Sistemas de telepeaje en carreteras.

¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo?

Aunque el acuerdo entró en vigor este 27 de noviembre, la eliminación del efectivo no será inmediata. Las autoridades competentes tendrán un plazo de 15 días hábiles para emitir las disposiciones que establecerán los mecanismos y tiempos específicos para realizar la transición gradual.

¿Habrá excepciones?

La legislación contempla que, ante contingencias que imposibiliten la recepción de pagos electrónicos, se permitirá utilizar efectivo o cheque.

En el caso de las gasolineras, Hacienda señala que la medida busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones comerciales, detectar irregularidades y combatir la comercialización ilícita de combustibles.

En las casetas de cobro, el objetivo es agilizar los cruces, reducir las filas y disminuir los tiempos de espera mediante sistemas electrónicos.

Por el momento, las gasolineras y casetas podrán continuar recibiendo efectivo hasta que se establezcan y apliquen las disposiciones correspondientes.