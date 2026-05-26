Gobierno Federal instalará dispensadores automáticos de medicamentos a partir de 2027

Martes 26 de mayo de 2026

Como parte del nuevo modelo de atención médica denominado Servicio Universal de Salud, el Gobierno de México anunció la instalación de dispensadores automáticos de medicamentos en centros de salud y unidades médicas familiares, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito y oportuno a tratamientos para la población.

Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el programa comenzará a operar el 1 de enero de 2027 y estará dirigido inicialmente a personas adultas mayores y personas con discapacidad que cuenten con la nueva credencial del Servicio Universal de Salud.

El funcionario explicó que médicos y personal de enfermería del programa Salud Casa por Casa podrán emitir recetas directamente en los domicilios de los pacientes para atender padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión y dislipidemia, utilizando una plataforma digital integrada al nuevo sistema.

Para surtir los medicamentos, los beneficiarios tendrán acceso a una red nacional de distribución. En comunidades rurales se aprovechará la infraestructura de más de 5 mil 500 tiendas de Alimentación para el Bienestar, mientras que en zonas urbanas se instalarán máquinas automatizadas que entregarán los tratamientos prescritos de manera gratuita.

Además, las autoridades señalaron que el sistema contará con una red complementaria de farmacias para asegurar la disponibilidad de medicamentos cuando estos no se encuentren en los puntos de entrega habituales.

La nueva credencial también permitirá acceder a servicios de urgencias médicas en cualquier institución pública, mantener la continuidad de tratamientos independientemente de la derechohabiencia, recibir vacunación en distintos sistemas de salud y acudir a consultas de atención primaria en la unidad médica más cercana.

Como parte de la modernización del sistema, se desarrollará una aplicación móvil que incluirá una credencial digital, acceso al expediente clínico, programación de citas médicas y herramientas de acompañamiento respaldadas por inteligencia artificial.

Las autoridades informaron que el registro para obtener la credencial permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre de 2026, mediante una red de 2 mil 136 módulos habilitados en todo el país.