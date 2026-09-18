México

28.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 18 de septiembre de 2026

Gobierno Federal plantea aumentar 10% cuotas a aerolíneas en 2027

El Gobierno Federal contempla incrementar alrededor de 10 por ciento las cuotas que pagan las aerolíneas por el uso del espacio aéreo mexicano durante 2027, de acuerdo con lo planteado en el Paquete Económico para ese año.

La propuesta busca elevar los ingresos derivados de conceptos como “kilómetro volado” y “envergadura” de las aeronaves.

En el caso del cobro por kilómetro recorrido, las tarifas propuestas serían de 14.14 pesos para aeronaves grandes; 9.46 pesos para medianas; 3.27 pesos para pequeñas tipo B, y 0.42 pesos para pequeñas tipo A.

Por concepto de envergadura, las aeronaves grandes pagarían 32 mil 560 pesos; las medianas, 21 mil 725 pesos, y las pequeñas tipo B, 7 mil 488 pesos.

El planteamiento federal señala que la actualización responde al crecimiento de las operaciones aéreas comerciales, de carga y de aviación general, así como a las necesidades derivadas de la reconfiguración del sistema aeroportuario, entre ellas el rediseño de rutas y la ampliación de la plantilla de controladores y personal técnico.

Asimismo, se argumenta que estas cuotas permanecieron durante un periodo prolongado sin actualizaciones sustanciales.

De aprobarse el incremento, el aumento representaría un mayor costo operativo para las aerolíneas. Su eventual traslado al precio de los boletos dependería de las decisiones comerciales de cada empresa y de otros factores del mercado.

Inician suspensión de líneas celulares no vinculadas; sigue terminación 3

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Escucha César Jáuregui a adultos mayores de la Unidad Proletaria

Abren puente en Abolición de la Esclavitud como alternativa por obras en Los Arcos

Buscan comercializar bonos de carbono por biogás del relleno sanitario de Chihuahua

Este domingo 20 de septiembre los autos mas rápidos por su mejor marca en el cuarto de milla
Inhiben cuatro drones utilizados para vigilar rutas de tráfico de migrantes en la frontera
Revisa Sindicatura calidad de los servicios públicos en Las Malvinas
Chínipas llegará a 39°C; Chihuahua capital alcanzará los 34.3°C
Coleccionista japonés devuelve voluntariamente máscara prehispánica a México
Fallece adulto mayor al llegar al área de Urgencias del IMSS en Delicias
Sheinbaum se reunirá con Maru Campos, pero descarta visita a Torre Centinela
EU impone nuevas sanciones a sectores militar y del níquel de Cuba

Municipios

Más Noticias

Reabrirán el 24 de septiembre exportación de ganado por San Jerónimo–Santa Teresa
Buscan a Ximena Fernanda, menor de 12 años desaparecida en Chihuahua
Aseguran armas y casi 5 mil cartuchos en operativo en Isla Musala, Culiacán