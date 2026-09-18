Gobierno Federal plantea aumentar 10% cuotas a aerolíneas en 2027

Viernes 18 de septiembre de 2026

El Gobierno Federal contempla incrementar alrededor de 10 por ciento las cuotas que pagan las aerolíneas por el uso del espacio aéreo mexicano durante 2027, de acuerdo con lo planteado en el Paquete Económico para ese año.

La propuesta busca elevar los ingresos derivados de conceptos como “kilómetro volado” y “envergadura” de las aeronaves.

En el caso del cobro por kilómetro recorrido, las tarifas propuestas serían de 14.14 pesos para aeronaves grandes; 9.46 pesos para medianas; 3.27 pesos para pequeñas tipo B, y 0.42 pesos para pequeñas tipo A.

Por concepto de envergadura, las aeronaves grandes pagarían 32 mil 560 pesos; las medianas, 21 mil 725 pesos, y las pequeñas tipo B, 7 mil 488 pesos.

El planteamiento federal señala que la actualización responde al crecimiento de las operaciones aéreas comerciales, de carga y de aviación general, así como a las necesidades derivadas de la reconfiguración del sistema aeroportuario, entre ellas el rediseño de rutas y la ampliación de la plantilla de controladores y personal técnico.

Asimismo, se argumenta que estas cuotas permanecieron durante un periodo prolongado sin actualizaciones sustanciales.

De aprobarse el incremento, el aumento representaría un mayor costo operativo para las aerolíneas. Su eventual traslado al precio de los boletos dependería de las decisiones comerciales de cada empresa y de otros factores del mercado.