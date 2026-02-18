Chihuahua

21.48°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

Gobierno Municipal aclara condiciones de refugio temporal para caninos

El Gobierno Municipal informó que la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal cuenta con un refugio animal temporal donde actualmente se resguarda a once perros, quienes reciben atención bajo protocolos de cuidado, bienestar y supervisión médica.

Lo anterior, luego de que circularan versiones que señalaban presuntas condiciones inadecuadas en el espacio. La autoridad municipal aclaró que el sitio opera conforme a lineamientos de atención y protección animal.

El refugio consiste en una bodega con una construcción de 550 metros cuadrados, ubicada en un terreno de 4 mil 200 metros cuadrados, acondicionada con los servicios básicos necesarios para garantizar un entorno seguro mientras los animales se recuperan.

Cada canino permanece en un espacio individual de tres por tres metros, lo que permite condiciones adecuadas para descanso y movilidad. Además, se implementan tiempos de recreación y actividad física al exterior como parte del protocolo de atención.

Diariamente, personal encargado acude para realizar labores de limpieza, alimentación y cuidado general, asegurando trato digno, especialmente considerando que la mayoría de los perros fueron rescatados de situaciones de abandono o maltrato.

La Coordinación también cuenta con personal médico veterinario que brinda atención especializada para la rehabilitación de los animales.

El Municipio señaló que existe presupuesto para mejorar las instalaciones, ampliar áreas de ejercicio y aumentar la capacidad del refugio, con el objetivo de atender a más animales en situación vulnerable.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales de compañía, y aseguró que continuará fortaleciendo acciones para promover una cultura de respeto y cuidado hacia ellos.

