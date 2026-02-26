Chihuahua

24.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Gobierno Municipal de Chihuahua impulsa inteligencia artificial entre emprendedoras y empresarias

Con una asistencia superior a 200 emprendedoras y empresarias, el Gobierno Municipal de Chihuahua llevó a cabo la conferencia magistral “IA para Emprendedoras y Empresarias”, un espacio formativo diseñado para acercar herramientas de inteligencia artificial al ecosistema productivo local.

La actividad, organizada por la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, forma parte de la Estrategia de Digitalización, que busca fortalecer la innovación, la competitividad y el talento de quienes inician o consolidan proyectos de negocio en la ciudad.

Durante la jornada, las participantes aprendieron metodologías prácticas para diseñar modelos de negocio apoyados en inteligencia artificial, además de identificar plataformas y aplicaciones que pueden aplicar desde hoy para optimizar procesos, mejorar productos y servicios, y equilibrar de manera más eficiente su tiempo entre trabajo y vida familiar.

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jesús Jordán Orozco, destacó que el uso de herramientas digitales ya no es un lujo, sino una necesidad para competir en mercados cada vez más exigentes, y señaló que el objetivo de estas capacitaciones es llevar la tecnología a la práctica cotidiana de los negocios, especialmente entre mujeres que lideran proyectos productivos en la capital.

Además, la conferencia permitió que las asistentes intercambiaran experiencias, generaran contactos y conocieran opciones de acompañamiento que el municipio ofrece para impulsar la formalización, crecimiento y modernización de los emprendimientos locales.

