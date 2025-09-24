México

Gobierno de Tabasco reserva hasta 2030 la declaración patrimonial de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad

VILLAHERMOSA, TABASCO.— El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, determinó reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán ’N’, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntos delitos de alto impacto.

La resolución fue aprobada por el Comité de Transparencia, bajo el argumento de que la información debe mantenerse confidencial mientras se desarrollan los procedimientos judiciales en curso contra el exfuncionario, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Con ello, la ciudadanía no podrá consultar dichos documentos hasta el año 2030.

Vinculado a proceso por secuestro y extorsión

Este martes 23 de septiembre, se llevó a cabo la segunda audiencia judicial de Hernán ’N’ en los Juzgados Penales de Oralidad Región 9, en Villahermosa, la cual se realizó de forma virtual. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), durante esta sesión se solicitó su vinculación a proceso por los delitos de extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa.

Perfil del exfuncionario

Hernán ’N’ asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2019, en sustitución de Ángel Mario Balcázar Martínez. Previamente, se desempeñó como director de la Policía de Investigación de la FGE durante la administración de Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación federal.

En su trayectoria también destacan cargos clave como las direcciones de Seguridad Pública, Prevención del Delito y del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).

Sin embargo, en abril de 2024, MILENIO reveló que, según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Hernán ’N’ era investigado desde 2022 por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde presuntamente operaba bajo el alias de “El Comandante H”.

Opacidad en un caso de alto perfil

La decisión de reservar su información patrimonial por cinco años ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen mayor transparencia en casos que involucran presuntos actos de corrupción y nexos con el crimen organizado desde las altas esferas del poder estatal.

Hasta ahora, el gobierno estatal no ha emitido un posicionamiento público más allá del dictamen técnico del Comité de Transparencia, mientras que la Fiscalía continúa el proceso penal contra el exfuncionario, cuya figura se ha convertido en uno de los escándalos más sensibles para la actual administración.

Con esta medida, la rendición de cuentas en el caso de Hernán ’N’ queda, por el momento, fuera del alcance público.

