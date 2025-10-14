Internacional

Martes 14 de octubre de 2025

Gobierno de Trump acusa a cárteles mexicanos de ofrecer recompensas por ataques contra agentes migratorios

Washington, D.C., 14 de octubre de 2025. La Administración Trump denunció este martes que organizaciones criminales mexicanas estarían ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares a cambio de atentados contra agentes federales estadounidenses, en el marco de operativos migratorios realizados en ciudades como Chicago.

Según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), cárteles no identificados en México estarían operando en conjunto con pandillas callejeras en Estados Unidos —como los Latin Kings— y con grupos extremistas como el movimiento Antifa, a quienes acusan de brindar apoyo logístico, táctico e informativo a las operaciones criminales.

“Estas redes criminales no solo se resisten a la aplicación del Estado de Derecho, sino que también libran una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”, expresó la Secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en el comunicado emitido este martes.

La denuncia indica que las recompensas ofrecidas por los cárteles van desde 2 mil dólares por información sobre agentes federales, entre 5 mil y 10 mil dólares por ataques o secuestros, y hasta 50 mil dólares por asesinatos de altos funcionarios de agencias como la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La Administración Trump asegura que sus agentes enfrentan una escalada de amenazas y violencia:

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo por atreverse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas, y todo criminal, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia de Estados Unidos”, advirtió Noem.

Además, el Departamento de Seguridad Interna señaló que pandillas como los Latin Kings han establecido redes de vigilancia (“halconeo”) en barrios como La Villita y Pilsen en Chicago, utilizando radios para alertar sobre la presencia de autoridades migratorias durante la reciente Operación Midway Blitz, dirigida contra inmigrantes indocumentados.

Aunque el comunicado no presentó pruebas concretas que vinculen directamente a los cárteles mexicanos con los ataques o con grupos como Antifa, el gobierno afirmó que existen indicios de colaboración para facilitar protestas, bloquear redadas e interferir en operativos migratorios.

Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente tensión migratoria y de seguridad nacional, mientras la Administración Trump refuerza su discurso de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración ilegal, con miras a consolidar su postura de seguridad de cara al próximo año electoral.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

