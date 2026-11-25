Miércoles 25 de noviembre de 2026

El Gobierno del Estado informó que ha reparado más de 3 mil 500 baches en al menos 35 vialidades del municipio de Chihuahua, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña, señaló que las cuadrillas trabajan en corredores como Tecnológico, R. Almada, Fuentes Mares, Nueva España, Juan Pablo II, Silvestre Terrazas, Pacheco, Industrias, Lombardo Toledano, Homero y Dostoyevski.

El funcionario indicó que, por instrucción de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, las labores de rehabilitación también se extendieron a más de 40 calles de Ciudad Juárez.

Para agilizar la atención, el Gobierno del Estado habilitó líneas telefónicas y códigos QR en Chihuahua y Ciudad Juárez. Con estas herramientas, la ciudadanía puede reportar la ubicación de los baches para que las brigadas atiendan los puntos señalados.

Dato por confirmar antes de publicar. El texto original también atribuye alrededor de mil 800 reparaciones al programa emergente. Conviene confirmar a qué periodo o zona corresponde esa cifra y si forma parte del total de más de 3 mil 500.