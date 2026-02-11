México

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

El Gobierno de México publicó este 10 de febrero tres decretos de expropiación de terrenos en ejidos de Campeche y Quintana Roo para la construcción de obras complementarias del Tren Maya. En total, las superficies expropiadas suman menos de una hectárea.

Los decretos señalan:

Ejido Palmar, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo: 0.08 hectáreas.

Ejido Paraíso Nuevo, municipio de Candelaria, Campeche: 0.20 hectáreas.

Ejido Sacxán, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo: 0.26 hectáreas.

Los terrenos forman parte de las obras de infraestructura alrededor de las vías ferroviarias del proyecto estratégico del Tren Maya.

Las autoridades notificarán formalmente a los propietarios y se les indemnizará conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Los dueños solo podrán impugnar judicialmente el monto de la indemnización.

Cabe recordar que el 9 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum también firmó decretos para expropiar terrenos en otros tres ejidos vinculados al mismo proyecto.

