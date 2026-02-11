Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Miércoles 11 de febrero de 2026

El Gobierno de México publicó este 10 de febrero tres decretos de expropiación de terrenos en ejidos de Campeche y Quintana Roo para la construcción de obras complementarias del Tren Maya. En total, las superficies expropiadas suman menos de una hectárea.

Los decretos señalan:

Ejido Palmar, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo: 0.08 hectáreas.

Ejido Paraíso Nuevo, municipio de Candelaria, Campeche: 0.20 hectáreas.

Ejido Sacxán, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo: 0.26 hectáreas.

Los terrenos forman parte de las obras de infraestructura alrededor de las vías ferroviarias del proyecto estratégico del Tren Maya.

Las autoridades notificarán formalmente a los propietarios y se les indemnizará conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Los dueños solo podrán impugnar judicialmente el monto de la indemnización.

Cabe recordar que el 9 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum también firmó decretos para expropiar terrenos en otros tres ejidos vinculados al mismo proyecto.