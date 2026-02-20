México

11.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Gobierno federal abre recepción de apoyos para productores de maíz en Guanajuato y Chihuahua

La Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, informó que a partir del próximo lunes la Secretaría de Desarrollo Rural comenzará a recibir solicitudes de apoyos para productores de maíz, dando prioridad inicial a los estados de Guanajuato y Chihuahua.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia, Sheinbaum Pardo destacó que las reglas de operación de los programas de apoyo han sido simplificadas, y que la dependencia federal será la encargada de difundir los cambios y lineamientos para los beneficiarios.

El programa está dirigido a los productores considerados medianos, definidos por el Gobierno Federal como aquellos que cuentan con entre 5.6 y 50 hectáreas de cultivo. El objetivo es garantizar un acceso ágil y eficiente a los recursos para fortalecer la producción de maíz en estas regiones estratégicas del país.

SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

