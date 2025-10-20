El Estado

Lunes 20 de octubre de 2025

Gobierno federal adelanta pago de becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro”

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México anunció el adelanto en el pago de becas del programa Becas para el Bienestar, con el objetivo de apoyar a estudiantes y familias, especialmente en estados afectados por recientes lluvias, como Veracruz, Hidalgo y Puebla.

La coordinadora estatal en Chihuahua, Ishtar Ibarra Barraza, informó que este adelanto también aplicará a todo el país, beneficiando a quienes forman parte del padrón vigente hasta junio de 2025.

“Queremos compartir un mensaje de apoyo a todas las familias, becarias y becarios. Para acompañarlos en este momento, los pagos originalmente programados para diciembre se adelantarán a octubre”, explicó Ibarra Barraza.

Nuevo calendario de pagos

Los pagos se realizarán de forma escalonada y por orden alfabético del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

Del 20 al 27 de octubre: Pago a estudiantes de continuidad de la Beca Benito Juárez.

29 de octubre: Pago a beneficiarios de continuidad del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Ibarra también anunció que se está avanzando en los procesos de registro para nuevos beneficiarios y en las próximas entregas de tarjetas para quienes aún no cuentan con medio de pago.

¿A quién aplica este pago adelantado?

Este calendario aplica exclusivamente para estudiantes que ya están en el padrón y han recibido al menos un pago previo, es decir, quienes ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar u otro medio autorizado.

La funcionaria exhortó a la población a consultar el calendario completo a través de la página oficial de Becas para el Bienestar y en sus redes sociales verificadas, donde se actualizará información por estado y por nivel educativo.

Con estas medidas, el Gobierno Federal busca garantizar el acceso oportuno a los recursos y reforzar el respaldo económico a estudiantes de todos los niveles, particularmente en contextos de emergencia y vulnerabilidad.

