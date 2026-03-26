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Jueves 26 de marzo de 2026

Gobierno federal anuncia programa histórico de renovación de camiones con deducción fiscal de hasta 86%

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este lunes un programa federal sin precedente destinado a impulsar la renovación de camiones de transporte de carga y unidades del transporte público en todo el país.

Durante la Conferencia Matutina de la Presidencia de la República, Ebrard explicó que el principal beneficio para quienes adquieran nuevas unidades será la posibilidad de deducir hasta el 86% del valor del vehículo en impuestos. Ejemplificó que, en la compra de un camión con un costo de 3 millones de pesos, el contribuyente podría deducir 2 millones 558 mil pesos en su declaración fiscal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que dicho programa permitirá también la importación de unidades, aunque subrayó que la prioridad es fortalecer la industria nacional, promoviendo la compra de camiones fabricados en el país.

En el anuncio participaron representantes del sector fabricante de vehículos pesados y líderes de organizaciones de operadores, quienes respaldaron la medida al considerarla un impulso clave para la modernización del parque vehicular y la competitividad del sector.

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