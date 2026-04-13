Gobierno federal busca estabilizar el diésel en 28 pesos; refuerzan vigilancia en gasolineras

Lunes 13 de abril de 2026

El Gobierno de México mantiene mesas de trabajo con el sector gasolinero para alcanzar un acuerdo que permita estabilizar el precio del diésel en 28 pesos por litro, informó César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que se ha reforzado la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación en estaciones de servicio que comercializan combustibles por encima de los precios considerados justos.

Como parte de estas acciones, detalló que se implementarán operativos en la mayoría de los estados del país, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, debido a cuestiones logísticas, con el objetivo de identificar establecimientos con precios elevados.

Asimismo, se retomará la estrategia de colocar lonas informativas en gasolineras que registren precios excesivos, con la finalidad de alertar a los consumidores y fomentar condiciones de competencia en el mercado.

Escalante Ruiz indicó que también se habilitó un mapa virtual donde la ciudadanía puede consultar en tiempo real los precios del diésel y la gasolina regular en distintas estaciones del país, lo que permitirá tomar decisiones de consumo más informadas.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno federal por contener el impacto en los precios de los combustibles y fortalecer la transparencia en su comercialización.