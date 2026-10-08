El Estado

19.87°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Gobierno federal investiga posible reclutamiento de mexicanos para combatir en Ucrania

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad investiga la posible participación de mexicanos presuntamente vinculados con La Chapiza en la guerra de Ucrania, luego de la difusión de un video en redes sociales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las autoridades federales revisan primero la autenticidad del material y posteriormente buscarán establecer la identidad de las personas que aparecen en él.

“Estamos revisando el caso. Primero, si es cierto el video y, segundo, ver cómo es que llegan estas personas”, expresó.

Sheinbaum indicó que una de las hipótesis es que los involucrados hayan sido reclutados por alguna empresa o fuerza armada para participar en el conflicto, aunque aclaró que hasta el momento no existe certeza sobre las circunstancias en las que habrían llegado a Ucrania.

La Presidenta explicó que el material ya fue presentado ante el Gabinete de Seguridad, que realiza las indagatorias correspondientes para determinar si existe algún vínculo real con organizaciones criminales mexicanas.

Al ser cuestionada sobre otros posibles casos de mexicanos reclutados para participar en conflictos internacionales, Sheinbaum señaló que, por ahora, el Gobierno federal no cuenta con antecedentes confirmados.

La investigación continúa y será necesario esperar sus resultados para determinar si efectivamente existen integrantes de La Chapiza involucrados en la guerra de Ucrania.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia

Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

PAN y Morena confrontan lectura de encuesta rumbo a 2027 en Chihuahua
Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua
DIF Estatal busca a familiares de bebé recién nacido en Chihuahua
Localizan fragmentos óseos con huellas de fuego durante rastreo en Madera
PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua
Lalo Prieto se registra en Morena para buscar diputación federal por el Distrito 6
Aprueban reorientar 17.5 mdp para rehabilitar siete tramos viales en Chihuahua
Ataque armado en penal de Mazatlán deja al menos seis muertos y 15 heridos

Municipios

Más Noticias

Preparan primer tramo de la vialidad Poniente 5 en Chihuahua
Comandante de la FGE habría sido advertido antes de su captura por delitos sexuales
Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua