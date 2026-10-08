Gobierno federal investiga posible reclutamiento de mexicanos para combatir en Ucrania

Jueves 8 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gabinete de Seguridad investiga la posible participación de mexicanos presuntamente vinculados con La Chapiza en la guerra de Ucrania, luego de la difusión de un video en redes sociales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las autoridades federales revisan primero la autenticidad del material y posteriormente buscarán establecer la identidad de las personas que aparecen en él.

“Estamos revisando el caso. Primero, si es cierto el video y, segundo, ver cómo es que llegan estas personas”, expresó.

Sheinbaum indicó que una de las hipótesis es que los involucrados hayan sido reclutados por alguna empresa o fuerza armada para participar en el conflicto, aunque aclaró que hasta el momento no existe certeza sobre las circunstancias en las que habrían llegado a Ucrania.

La Presidenta explicó que el material ya fue presentado ante el Gabinete de Seguridad, que realiza las indagatorias correspondientes para determinar si existe algún vínculo real con organizaciones criminales mexicanas.

Al ser cuestionada sobre otros posibles casos de mexicanos reclutados para participar en conflictos internacionales, Sheinbaum señaló que, por ahora, el Gobierno federal no cuenta con antecedentes confirmados.

La investigación continúa y será necesario esperar sus resultados para determinar si efectivamente existen integrantes de La Chapiza involucrados en la guerra de Ucrania.