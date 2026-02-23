México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal mantiene un seguimiento estrecho ante posibles nuevos mandos y reacomodos dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante la conferencia mañanera, García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad está preparado ante cualquier eventualidad derivada de la reorganización del grupo criminal y que la prioridad sigue siendo la protección de la ciudadanía.

“Hay un seguimiento particular ya de esta organización criminal. Estamos preparados para cualquier tipo de eventualidad y reforzamos la presencia en la zona para contener posibles reacciones violentas”, señaló el funcionario.

Respecto a la posibilidad de que otras organizaciones intenten ocupar territorios tras el debilitamiento del CJNG, García Harfuch explicó que el escenario inmediato apunta principalmente a un reacomodo interno del cártel en Jalisco.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Municipios

