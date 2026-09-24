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Jueves 24 de septiembre de 2026

Gobierno federal prevé lanzar nuevo satélite de telecomunicaciones en 2030

El Gobierno federal prevé contratar hacia finales de 2026 un nuevo satélite de telecomunicaciones, con el objetivo de lanzarlo durante el primer trimestre de 2030, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El funcionario explicó que el proyecto buscará incorporar conocimiento nacional y transferencia tecnológica, con participación de especialistas mexicanos en distintas etapas de desarrollo.

Además del satélite geoestacionario, el plan contempla cuatro satélites de observación terrestre.

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, señaló que el nuevo equipo sustituirá al satélite Bicentenario, actualmente utilizado por instituciones de seguridad nacional y cuya vida útil concluirá en aproximadamente seis años.

De acuerdo con el funcionario, la nueva plataforma representará un salto importante en capacidad tecnológica, al pasar de alrededor de 6 gigabits a más de 250 gigabits por segundo.

Esto permitiría ampliar la transmisión de voz y datos, así como de imágenes, video y otro tipo de información utilizada por instituciones de seguridad nacional.

El proyecto también contempla brindar conectividad e internet satelital a comunidades alejadas del país, donde el despliegue de fibra óptica resulta complicado por la distancia y las condiciones de infraestructura.

En paralelo, se prevé fabricar en México al menos ocho cargas útiles para los satélites de observación terrestre, con participación de investigadores, ingenieros y estudiantes nacionales.

Tres de estas cargas ya se encuentran en etapa de pruebas; una fue enviada al espacio en colaboración con la agencia espacial de Japón y otras dos serán probadas en la estratosfera.

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