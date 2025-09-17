Gobierno federal propone aumentar tasas de recargos para créditos fiscales en 2026

Miércoles 17 de septiembre de 2025

El Gobierno federal plantea un aumento en las tasas de recargos aplicables a las prórrogas para el pago de créditos fiscales, es decir, los adeudos que los contribuyentes tienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta medida forma parte de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026.

Actualmente, la tasa mensual de recargos sobre saldos insolutos es del 0.98% para 2025, pero para el próximo año se propone que esta suba a 1.38% mensual. En el caso de créditos fiscales pagados en parcialidades, la tasa también aumentaría: para plazos de hasta 12 meses, pasaría de 1.26% a 1.42% mensual; para plazos entre 12 y 24 meses, de 1.53% a 1.63% mensual; y para plazos superiores a 24 meses, se fijaría una tasa de 1.97% mensual.

Estas tasas se aplican a personas físicas y morales que no pagan oportunamente sus impuestos, encareciendo así el costo de mantener adeudos fiscales. Luis Pérez de Acha, socio director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, explicó que aunque estos créditos fiscales no representan un peso significativo en la recaudación total, el aumento de las tasas de recargos incentiva a los contribuyentes a priorizar su pago debido a que resultan muy costosos.

Pérez de Acha señaló que "te sale más barato sacar un crédito bancario para pagar créditos fiscales que mantener un adeudo con el fisco, porque la actualización y los intereses son muy elevados". Como ejemplo mencionó el caso del empresario Ricardo Salinas, cuya deuda fiscal, cercana a 74 mil millones de pesos, ha crecido exponencialmente por estos recargos.

La mecánica de cálculo de los recargos incluye la actualización mensual por inflación y la aplicación de la tasa de interés correspondiente, lo que genera una tasa anual compuesta bastante alta, provocando que las deudas fiscales crezcan rápidamente con el tiempo.

El especialista recomendó a los contribuyentes evitar caer en impagos para no acumular adeudos elevados y afrontar costos financieros tan altos.