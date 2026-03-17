Gobierno federal propone recorte a Cabildos y topes salariales en organismos electorales

Martes 17 de marzo de 2026

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los principales puntos de la reforma electoral enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo, la cual busca reducir lo que calificó como “privilegios” dentro de los órganos de representación y administrativos del país.

Entre las medidas más relevantes, la propuesta establece que los cabildos municipales deberán integrarse con un mínimo de 7 y un máximo de 15 regidores, lo que implicaría ajustes en municipios con mayor número de integrantes, como Chihuahua y Ciudad Juárez.

Asimismo, se plantea que el presupuesto de los Congresos estatales no podrá exceder el 0.7% del total del presupuesto de egresos de cada entidad. En el caso de Chihuahua, cuyo presupuesto anual asciende a aproximadamente 117 mil millones de pesos, el límite sería de 819 millones de pesos, cifra ligeramente superior a los 803 millones aprobados para el Congreso local en el presente ejercicio fiscal.

Otro de los puntos clave de la iniciativa es el establecimiento de un tope salarial, el cual impediría que funcionarios de organismos electorales o actores políticos perciban ingresos superiores a los de la presidenta de la República.

De acuerdo con la titular de Gobernación, la reforma busca generar un uso más eficiente de los recursos públicos, así como fortalecer la austeridad en las instituciones, sin afectar la representación democrática.

De aprobarse, la iniciativa implicaría cambios significativos en la estructura de los gobiernos municipales y en el funcionamiento de los órganos legislativos estatales, particularmente en aquellas entidades con mayor número de regidores o estructuras administrativas más amplias.