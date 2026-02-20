Tenemos frío intenso en Chihuahua: Temosáchic registra -2.4°C

11.46°C
Viernes 20 de febrero de 2026
El municipio de Temosáchic se convirtió esta mañana en la localidad más fría del estado, con una temperatura de -2.4 grados centígrados, según reportes meteorológicos locales.
Otras localidades con temperaturas bajo cero fueron:
San Juanito: -1 °C
Basaseachi: -0.7 °C
Chinatú: 0.3 °C
Mientras tanto, en zonas cercanas se registraron temperaturas frías pero positivas:
Creel: 2 °C
Ahumada: 2.4 °C
Majalca: 2.8 °C
Guachochi: 3.7 °C
El resto de los municipios reportó temperaturas por encima de los 5 °C.
El descenso se atribuye a la entrada del frente frío 36, acompañado de una corriente en chorro polar y un canal de baja presión, que favorecerán temperaturas muy frías en la región y posibles heladas en la zona serrana.
Se recomienda a la población mantenerse abrigada y extremar precauciones, especialmente en localidades de alta altitud.
