Viernes 20 de febrero de 2026

Tenemos frío intenso en Chihuahua: Temosáchic registra -2.4°C

El municipio de Temosáchic se convirtió esta mañana en la localidad más fría del estado, con una temperatura de -2.4 grados centígrados, según reportes meteorológicos locales.

Otras localidades con temperaturas bajo cero fueron:

San Juanito: -1 °C

Basaseachi: -0.7 °C

Chinatú: 0.3 °C

Mientras tanto, en zonas cercanas se registraron temperaturas frías pero positivas:

Creel: 2 °C

Ahumada: 2.4 °C

Majalca: 2.8 °C

Guachochi: 3.7 °C

El resto de los municipios reportó temperaturas por encima de los 5 °C.

El descenso se atribuye a la entrada del frente frío 36, acompañado de una corriente en chorro polar y un canal de baja presión, que favorecerán temperaturas muy frías en la región y posibles heladas en la zona serrana.

Se recomienda a la población mantenerse abrigada y extremar precauciones, especialmente en localidades de alta altitud.

SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

