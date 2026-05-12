Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Martes 12 de mayo de 2026

El Gobierno de México informó que en un periodo de 25 días fueron detenidos al menos nueve líderes criminales, operadores financieros y generadores de violencia vinculados a distintos grupos delictivos nacionales e internacionales.

Las capturas ocurrieron entre el 17 de abril y el 11 de mayo, de acuerdo con el más reciente informe de la Estrategia Nacional de Seguridad presentado por el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

Entre los detenidos de mayor perfil destaca Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Las autoridades lo consideran uno de los operadores más violentos de esa organización criminal y el gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

“El Jardinero” fue detenido el 27 de abril en La Yesca, zona serrana considerada un corredor estratégico para grupos criminales.

Durante ese mismo operativo también fue capturado César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, señalado como operador financiero y logístico del mismo grupo criminal.

Otro golpe relevante fue la detención de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán” o “El Mamado”, identificado como operador del Cártel del Noreste y presuntamente vinculado con operaciones de huachicol fiscal y lavado de dinero.

Su captura derivó de cateos realizados en Monterrey, San Pedro Garza García y Allende.

Durante esos operativos fueron aseguradas armas, drogas, vehículos, dinero en efectivo, equipo tecnológico e incluso siete tigres encontrados en propiedades intervenidas por autoridades.

En Los Mochis fue detenido José Porfirio “N”, alias “El Pío”, quien contaba con una orden internacional de captura emitida por Interpol por delitos relacionados con narcotráfico.

En Yautepec fue capturado Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, líder del grupo criminal “Los Linos”, señalado por extorsión, homicidios, narcomenudeo y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En Pueblo Nuevo fueron detenidos Eber Isael “N” y Etzair Gumaro “N”, presuntos operadores de “Gente del Guano”, organización vinculada a Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera.

Ambos eran señalados por la compra de armamento, drones y equipo táctico para la organización.

En la Ciudad de México fue detenido Irving Alexander “N”, alias “El Machete”, presunto líder de una célula ligada a la Unión Tepito y relacionado con homicidios, extorsión y feminicidio.

También fue capturado Ángel de Jesús “N”, alias “El Chirris”, identificado como generador de violencia en Tabasco.

A nivel internacional, autoridades mexicanas detuvieron en Cancún al ciudadano húngaro János Balla, alias “Dániel Takács”, considerado uno de los diez narcotraficantes más buscados de Europa.

El detenido contaba con ficha roja de Interpol y una orden de arresto emitida por Europol por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.

Además, el Gabinete de Seguridad informó que entre julio de 2025 y abril de 2026 han sido detenidos mil 310 presuntos extorsionadores en 24 estados del país.