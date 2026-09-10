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Jueves 10 de septiembre de 2026

Gobierno plantea restringir uso de efectivo en sectores que determine Hacienda

México.- El Gobierno federal propuso facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades económicas en los que los pagos digitales y electrónicos podrían convertirse en la única forma de pago, restringiendo con ello el uso de dinero en efectivo.

La medida está contemplada en la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el proyecto, Hacienda podrá determinar los llamados “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” en los que únicamente se aceptarían medios de pago digitales y electrónicos.

Sin embargo, la iniciativa no establece específicamente cuáles serían esos sectores o actividades, ni detalla las condiciones, requisitos o periodos de transición que se aplicarían para restringir el efectivo.

La propuesta establece que Hacienda tendría un plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación de la eventual ley, para determinar los primeros sectores y actividades sujetos a esta disposición.

El planteamiento representaría un cambio respecto al esquema vigente de restricciones al efectivo establecido mediante la legislación antilavado, que fija límites para determinadas operaciones, entre ellas la adquisición de inmuebles, vehículos y joyas, así como algunas relacionadas con apuestas y sorteos.

La iniciativa deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.

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