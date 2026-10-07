El Estado

22.54°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

Gobierno proyecta que generación eléctrica pública alcance 61% en 2030

México.- El Gobierno de México proyecta que para 2030 el 61% de la generación eléctrica nacional esté en manos del Estado, por encima de los niveles actuales y del mínimo de 54% planteado para garantizar la prevalencia de la generación pública.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que las inversiones previstas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum permitirán ampliar la participación pública en el sector eléctrico.

“Vamos a cerrar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo garantizando el 54%, sino estamos planteando que estas inversiones van a permitir que al menos el 60% de la generación esté en manos públicas”, indicó.

De acuerdo con la proyección presentada por la Secretaría de Energía, la participación pública fue de 40% en 2020, 55% en 2024, 58% en 2025 y 55% en 2026. Para los siguientes años se estima 56% en 2027 y 2028, 59% en 2029 y finalmente 61% en 2030.

González Escobar explicó que en los últimos dos años fueron inauguradas seis centrales de ciclo combinado construidas durante la administración anterior, mientras que otras cuatro se encuentran próximas a entrar en operación.

Además, informó que ya inició el proceso para construir cinco nuevas centrales de ciclo combinado bajo responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

La estrategia forma parte del objetivo del Gobierno federal de fortalecer la capacidad de generación pública y mantener una participación mayoritaria del Estado en el sistema eléctrico nacional.

Estados Unidos reducirá 20% el envío de gas natural a México; Chihuahua, entre los estados sensibles

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia
“Hay que respaldar a Marco”: César Jáuregui confirma que estará el sábado en Ciudad Juárez
Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año
Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia
De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional
Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo
“Necesitamos una ciudad que les dé tiempo a las mujeres”: César Jáuregui

Municipios

Más Noticias

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos
Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026
Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles