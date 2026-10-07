Gobierno proyecta que generación eléctrica pública alcance 61% en 2030

Miércoles 7 de octubre de 2026

México.- El Gobierno de México proyecta que para 2030 el 61% de la generación eléctrica nacional esté en manos del Estado, por encima de los niveles actuales y del mínimo de 54% planteado para garantizar la prevalencia de la generación pública.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que las inversiones previstas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum permitirán ampliar la participación pública en el sector eléctrico.

“Vamos a cerrar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo garantizando el 54%, sino estamos planteando que estas inversiones van a permitir que al menos el 60% de la generación esté en manos públicas”, indicó.

De acuerdo con la proyección presentada por la Secretaría de Energía, la participación pública fue de 40% en 2020, 55% en 2024, 58% en 2025 y 55% en 2026. Para los siguientes años se estima 56% en 2027 y 2028, 59% en 2029 y finalmente 61% en 2030.

González Escobar explicó que en los últimos dos años fueron inauguradas seis centrales de ciclo combinado construidas durante la administración anterior, mientras que otras cuatro se encuentran próximas a entrar en operación.

Además, informó que ya inició el proceso para construir cinco nuevas centrales de ciclo combinado bajo responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

La estrategia forma parte del objetivo del Gobierno federal de fortalecer la capacidad de generación pública y mantener una participación mayoritaria del Estado en el sistema eléctrico nacional.