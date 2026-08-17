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Lunes 17 de agosto de 2026

Gobierno y gasolineros renovarán acuerdo para contener precios de gasolina y diésel

Ciudad de México.- El Gobierno federal y empresarios del sector gasolinero renovarán el acuerdo voluntario para mantener contenidos los precios de la gasolina regular y el diésel en México, informó Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que actualmente el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.68 pesos por litro.

De acuerdo con el monitoreo de Profeco, 11 mil 725 estaciones de servicio, equivalentes a cerca del 90 por ciento de las revisadas, comercializan la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

En el caso del diésel, Escalante informó que 8 mil 832 estaciones, aproximadamente el 86 por ciento, mantienen su precio por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que el promedio nacional se ubica alrededor de los 27.01 pesos.

El titular de Profeco recordó que meses atrás empresarios del sector y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suscribieron la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y del Diésel, acuerdo que se encuentra próximo a renovarse.

Profeco exhibe diferencias en precios

Como parte del monitoreo, Escalante presentó ejemplos de estaciones con diferencias importantes en el precio del diésel.

En Toluca, Estado de México, destacó una estación que ofrecía el combustible en 26.88 pesos por litro, con un margen de ganancia que, según Profeco, no superaba los 1.50 pesos por litro.

En contraste, señaló una estación en Puebla donde el diésel se comercializaba en 29.99 pesos por litro, con un margen estimado de 3.94 pesos.

Profeco mantiene disponible para los consumidores un mapa virtual de precios de combustibles, mediante el cual pueden comparar los costos reportados en distintas estaciones de servicio del país.

La dependencia reiteró el llamado a los consumidores a comparar precios antes de cargar combustible, mientras Gobierno federal y empresarios preparan la renovación del acuerdo para contener los costos de la gasolina regular y el diésel.

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