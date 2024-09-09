Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo para estabilizar precios de combustibles

Martes 1ro de septiembre de 2026

El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron por seis meses el acuerdo voluntario para mantener estables los precios de la gasolina regular y el diésel, como una medida para proteger la economía de las familias y contener presiones inflacionarias.

La renovación fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el objetivo es dar certidumbre a los consumidores frente a la volatilidad internacional de los precios del petróleo y sus derivados.

De acuerdo con la información presentada, desde el 1 de marzo de 2025 la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro en la mayor parte del país.

Para el diésel, el acuerdo contempla mantenerlo por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que en las regiones fronterizas el precio se ha ubicado por debajo de los 25.39 pesos por litro desde el 28 de abril de 2026.

La estrategia incluye estímulos fiscales al IEPS, reducción de comisiones por pagos electrónicos, simplificación de trámites y apoyo de Pemex en materia de precios, transporte y logística.

Asimismo, las autoridades mantendrán acciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos mediante mecanismos de trazabilidad y operativos de seguridad en estaciones y carreteras.

El Gobierno federal destacó que la continuidad del acuerdo busca evitar incrementos abruptos en los combustibles durante los próximos seis meses, así como reducir su impacto en los costos de transporte, productos y servicios.