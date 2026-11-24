Martes 24 de noviembre de 2026

Cosalá, Sinaloa. Elementos de las fuerzas federales detuvieron a Samuel “N”, identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las regiones de Quilá y Eldorado, y presuntamente vinculado a la facción criminal de “Los Mayos”.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura se realizó durante un operativo de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, donde participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades federales señalaron que el detenido era considerado un objetivo prioritario, debido a su presunta participación en la producción de drogas sintéticas en el sur de Sinaloa.

Durante la intervención, los efectivos aseguraron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada, cuyas características corresponden aparentemente a una droga sintética.

Tras su detención, Samuel “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, junto con el armamento y las sustancias aseguradas.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica, mientras continúan las acciones federales contra las estructuras dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.