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Lunes 19 de octubre de 2026

Golpean entre varios a joven en la colonia Ampliación República

Cuauhtemoc, Chih.– Un hombre de 27 años resultó lesionado luego de ser atacado a golpes por un grupo de sujetos en calles de la colonia Ampliación República.

El hecho ocurrió en el cruce de Sonora y 20ª, donde elementos de la Policía Municipal localizaron al joven lesionado en la vía pública.

La víctima manifestó que momentos antes varios hombres lo golpearon presuntamente sin motivo aparente, provocándole lesiones en la cabeza y el rostro.

Paramédicos de URGE le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

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