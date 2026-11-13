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Viernes 13 de noviembre de 2026

Gonzalo Ituarte ofrecerá conferencia sobre los derechos de los pueblos originarios en la UACH

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) invitó a la ciudadanía a participar en la conferencia “Los anhelos de los pueblos originarios”, que impartirá el defensor de derechos humanos Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco el próximo martes 24 de noviembre.

El encuentro se realizará a las 12:00 horas en el Poliforum de la Facultad, con entrada gratuita y acceso para todo público.

Durante la conferencia se abordarán los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas para ejercer plenamente sus derechos, preservar su identidad cultural y fortalecer sus formas de organización, así como sus aspiraciones de desarrollo y autonomía.

Ituarte Verduzco cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento de comunidades indígenas, principalmente en Chiapas, donde inició su labor en 1978.

Es cofundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y participó junto al obispo Samuel Ruiz en los esfuerzos de mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno de México durante el conflicto de 1994.

También colaboró en la atención humanitaria a refugiados guatemaltecos y en la creación de organizaciones dedicadas a la protección de niñas y niños indígenas. Actualmente preside el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Con esta actividad, la UACH busca promover el diálogo, la reflexión y el reconocimiento de los pueblos originarios como protagonistas de su historia, destacando sus derechos, conocimientos y aportaciones a la sociedad.

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