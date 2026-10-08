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Jueves 8 de octubre de 2026

Google celebra la Semana Mundial del Espacio con Doodle inspirado en la Nebulosa de Carina

México.- Google presentó este 8 de octubre un nuevo Doodle inspirado en la Nebulosa de Carina, como parte de la celebración de la Semana Mundial del Espacio 2026, que se realiza del 4 al 10 de octubre.

La imagen aparece en la página principal del buscador y utiliza como fondo una fotografía de la nebulosa captada por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, acompañando el logotipo de Google.

La Nebulosa de Carina, también conocida como NGC 3372 o nebulosa de la Quilla, es una de las regiones de formación estelar más grandes de la Vía Láctea.

Se localiza a una distancia aproximada de entre 7 mil 500 y 8 mil 500 años luz de la Tierra y tiene una extensión superior a los 300 años luz de diámetro.

La Semana Mundial del Espacio fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 y se celebra anualmente desde el año 2000.

Para 2026, el lema oficial es “Rocket Revolution” (La revolución de los cohetes), enfocado en la evolución de las tecnologías de lanzamiento, los cohetes reutilizables y la creciente participación de empresas, universidades y proyectos emergentes en la exploración espacial.

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