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Lunes 9 de noviembre de 2026

Graba Cruz Pérez Cuéllar spots políticos junto al Ángel de Chihuahua

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó la mañana de este lunes 9 de noviembre en la grabación de material audiovisual de carácter político en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

Desde temprana hora, un equipo de producción instaló cámaras, iluminación y otros dispositivos de grabación en la plaza contigua al monumento, lo que llamó la atención de las personas que transitaban por el sector.

De acuerdo con información difundida por medios locales, en la producción participaron aproximadamente 30 personas, entre camarógrafos, técnicos y personal de apoyo, además de colaboradores cercanos al presidente municipal de Ciudad Juárez.

Versiones periodísticas señalan que los trabajos estarían relacionados con la elaboración de spots promocionales para Pérez Cuéllar, quien mantiene actividad política como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Asimismo, trascendió que la producción podría estar a cargo de Ojiva Consultores y su área audiovisual Conchita Labs, aunque esta participación no ha sido confirmada oficialmente.

La presencia del alcalde juarense en una grabación de contenido político en la capital del estado ocurre en el contexto de los movimientos partidistas y las actividades de posicionamiento de distintas figuras públicas rumbo al proceso electoral de 2027.

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los contenidos, objetivos específicos ni las plataformas en las que será difundido el material grabado.

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