Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos

Lunes 23 de febrero de 2026

La diputada parralense Alma Portillo lamentó la muerte de los soldados y personal de la Guardia Nacional que perdieron la vida en cumplimiento del deber para defender al pueblo de México durante los enfrentamientos suscitados el día de ayer en estados del centro-sur del país.

“Fueron veinticinco valientes elementos de la Guardia Nacional cayeron en la heroica labor de combatir a quienes han mantenido al pueblo de México en el miedo”.

Dijo que hay gratitud inagotable, para ellos y para sus familias, al mismo tiempo una exigencia de que no sea en vano su sacrificio y que se trabaje en conjunto para continuar en la ruta en recuperar el estado de derecho.

La actuación y el temple de nuestras fuerzas armadas quedó en evidencia de que ningún grupo está por encima del poder del Estado.

La legisladora se solidarizó con las personas víctimas de lesiones, y lamentó también los daños materiales que se presentaron ayer domingo 22 de febrero.