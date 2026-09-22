Grave trabajador de Mantenimiento Urbano tras agresión en Plaza de Armas; detienen a probable responsable

Martes 22 de septiembre de 2026

Un trabajador de la Dirección de Mantenimiento Urbano resultó gravemente lesionado tras ser agredido durante una riña registrada en la Plaza de Armas, en el Centro de la ciudad; elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre señalado como probable responsable.

De acuerdo con el reporte oficial, agentes del Grupo Beta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detectaron una riña entre dos hombres, por lo que intervinieron para controlar la situación y solicitaron el apoyo de paramédicos.

El empleado municipal presentó lesiones de consideración en la zona del cráneo y, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Palmore para recibir atención médica especializada, donde permanece bajo valoración.

En el lugar, los policías detuvieron a Juan Manuel C. G., identificado como probable responsable de la agresión, quien posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica por el probable delito de lesiones.

Durante la intervención, los agentes también aseguraron un arma blanca que presuntamente habría sido utilizada en la agresión, misma que quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones para esclarecer los hechos.

El Gobierno Municipal informó que se mantiene atento a la evolución del estado de salud del trabajador y que brindará acompañamiento tanto a él como a su familia durante su proceso de recuperación.

Será la autoridad investigadora la encargada de determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.