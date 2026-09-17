Groenlandia y la Antártida han perdido 11.3 billones de toneladas de hielo desde 1979

Jueves 17 de septiembre de 2026

Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido aproximadamente 11.3 billones de toneladas métricas de hielo desde 1979, según un estudio publicado en la revista Scientific Data. Esta pérdida ha contribuido a elevar el nivel medio del mar en alrededor de 3.1 centímetros.

El informe señala que el calentamiento de los océanos desempeña un papel central en este proceso, al erosionar el hielo y favorecer la descarga de los glaciares hacia el mar.

La investigación reunió información de 45 estudios independientes y 27 satélites, lo que permitió ampliar los registros históricos y analizar la evolución de ambas regiones polares durante varias décadas.

Ines Otosaka, autora principal y científica de la Universidad de Northumbria, explicó que la pérdida de masa ha aumentado década tras década, con una aceleración especialmente marcada durante los años 2010.

Aunque entre 2020 y 2023 se observó una pausa en esa aceleración, los investigadores la atribuyeron a variaciones climáticas temporales. En la Antártida Oriental, las nevadas excepcionales compensaron parte de las pérdidas registradas en el sector occidental.

Los científicos advirtieron que incluso pequeños incrementos del nivel del mar aumentan la exposición de las comunidades costeras a inundaciones.

Andrew Shepherd, coautor del estudio, señaló que las capas de hielo responden con décadas de retraso al calentamiento global, por lo que sus cambios podrían continuar durante muchos años, incluso si se logra detener el aumento de la temperatura del planeta.

El estudio también destaca la preocupación por procesos de inestabilidad que pueden acelerar la pérdida de hielo y dificultar las proyecciones sobre el futuro nivel de los océanos.