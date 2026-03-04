México

Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que Grupo Elektra efectuó el primer pago mensual de 1,200 millones de pesos correspondiente a su adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del esquema de liquidación acordado conforme a la ley.

El adeudo total de la empresa asciende a 32 mil millones de pesos, por lo que se estableció un calendario de pagos mensuales durante 18 meses.

Sheinbaum destacó que este acuerdo representa el pago más grande realizado por un crédito fiscal en la historia de México y aseguró que el Gobierno federal dará seguimiento puntual para garantizar el cumplimiento completo del adeudo.

“El primer pago ya fue depositado y los subsecuentes se efectuarán según lo convenido, respetando los mecanismos legales vigentes”, detalló la mandataria.

Sheinbaum aclara que operativo contra "El Mencho" no fue por presión de EE. UU.

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral

